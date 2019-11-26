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هكذا رد مسلمو "النرويج" على حادث إحراق القرآن الكريم (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:22 م
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هكذا رد مسلمو النرويج على حادث إحراق القرآن الكريم
هكذا رد مسلمو "النرويج" على حادث إحراق القرآن الكريم
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رد مسلمي بلدية كريستيانساند بالنرويج على أعداء الإسلام وراغبي إشعال الفتن، الذين أقدموا على إحراق القرآن الكريم هناك، بإقامة فعاليات إستماع لتلاوة القرآن الكريم فى الشارع، وسط تأييد كبير من المجتمع هناك ورفض واضح لمحاولات نشر الكراهية.

رفض المجتمع لحرق القرآن الكريم

تضامن عدد كبير مع مسلمي كريستيانساند، منهم سياسيين، وزعماء مسيحيين، ومواطنين، بل وتواصلوا مع مسلمي المنطقة لابلاغهم دعمهم لهم.

عمدة المدينة ورئيس البلدية ضد حرق القرآن الكريم

أضف إلى ذلك قيام عمدة البلدة بإدانة الحادث وتأكيد تعاطفه مع المسلمين، واستنكر رئيس البلدية تلك الواقعة واصفا إياها بالحادث الاستفزازي والمؤسف.

بدايات جريمة حرق القرآن الكريم

بدأت الأحداث مع دعوة منظمة سيان العنصرية الى مظاهرات يوم 17 نوفمبر، والتي قام من خلالها زعيم المنظمة العنصرية لارس تورسن بحرق نسخة من القرآن الكريم وظهر هذا في مقاطع مصورة على موقع التغريدات تويتر.

فقام شاب مسلم يقال إنه سوري أو فلسطيني يدعى قصي راشد بركل الزعيم المتطرف، واقتادت الشرطة الاثنين الى الحجز.

ما هى سيان - Sian المحرض على الحادث العنصري

تصنف سيان على إنها جماعة يمينية متطرفة، تحرض على أعمال العنف ضد المسلمين فى النرويج، وكلمة "Sian" اختصار لجملة "أوقفوا أسلمة النرويج".

تصعيد قانوني بشأن حادث حرق القرآن الكريم

أكد المسلمون فى بلدة كريستيانساند رغبتهم فى وقف نشاط جماعة سيان العنصرية، وبالفعل يعتزم اتحاد المسلمين فى منطقة اغدير التابعة لمركز كريستيانساند الى رفع شكوى ضد تلك الجماعة ونشاطها.

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