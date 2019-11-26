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إنفوجرافيك | معلومات لا تعرفها عن أنفاق 3 يوليو العالمية.. تربط بين قارتي آسيا وأفريقيا
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:19 م
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنفاق 3 يوليو جنوب محافظة بورسعيد، والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية معلومات عن أنفاق 3 يوليو وجاءت كالتالي:
- أنفاق 3 يوليو في محافظة بورسعيد.
- تربط منطقة جنوب بورسعيد بـ سيناء.
- تم تنفيذها في 4 سنوات.
- أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- تمر أسفل قناة السويس عند العلامة الكيلو 19.150 وعمقها 42 مترا.
- المرور داخلها يستغرق من 5 إلى 7 دقائق للسيارات.
- النفق الواحد يستوعب 2000 سيارة في الساعة.
- 60 كاميرا مراقبة بكل نفق.
- نظام اتصال طوارئ كل 250 مترًا.
- انقطاع التيار الكهربائي "مستحيل".
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