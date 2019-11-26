إنفوجرافيك | معلومات لا تعرفها عن أنفاق 3 يوليو العالمية.. تربط بين قارتي آسيا وأفريقيا

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنفاق 3 يوليو جنوب محافظة بورسعيد، والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.