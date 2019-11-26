بعد تألقه.. الزمالك يتمسك بأشرف بن شرقي



وتعاقد الزمالك مع بن شرقي مع بداية الموسم الجاري من صفوف فريق الهلال السعودي.



وأثنى مسئولو الأبيض على قدرات وإمكانيات اللاعب بشكل كبير واعتبروه من العناصر الهامة والفعالة في خط الهجوم.



وعلى الرغم من عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لكن الإدارة تتوسم خيرًا فيه وفضلت الصبر بشكل أكبر لحين الحصول على أكبر مكسب فني منه ومطالبة الخواجة بالاعتماد عليه بشكل أكبر.



وغاب بن شرقي عن مباراة الزمالك بالأمس أمام إنبي ببطولة الدوري بسبب إيقافه من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.



ويخوض الفريق مواجهة مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد توقف المسابقة لفترة طويلة.



وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.



في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة.



ويعلم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك جيدًا أهمية تحقيق الانتصار على الفريق البترولي والتأكيد على أن الفريق حقق النتائج المرجوة من فترة توقف بطولة الدوري وسلسلة الوديات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.



واستعاد الزمالك عدد كبير من اللاعبين المصابين ويأتي على رأسهم مصطفى فتحي وشيكابالا بعد فترة الغياب بسبب الإصابة إلى جانب محمد حسن لاعب الوسط لتعويض إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي.



رفض مسئولو نادي الزمالك أية عروض للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية والتمسك ببقائه في الفترة المقبلة.