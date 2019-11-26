متصلة: لماذا نصلي؟ والإفتاء ترد



وفي سياق آخر، أوضح عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز الوضوء على بشرة وضع عليها كريم أو زيت، لأن الجلد يكون قد تشربها، ومن ثم لن تكون حائلا لمنع المياه من الوصول إلى الجلد.

وقالت سيدة، إنها صدمت قطة بسيارتها دون قصد، ولا تعرف هل ماتت أم مجرد إصابة، ولكن تشعر بذنب، متسائلة: "ماذا تفعل"، ليرد "ممدوح"، ساخرًا: "إقرئي لها الفاتحة"، موضحًا أنه لا يوجد ذنبا عليها لأنها صدمتها بسيارتها دون قصد.



ومن ناحيته قال الدكتور أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن الله أمرنا بالصلاة، فهى تغسل الذنوب كما تغسل الماء الجسد.