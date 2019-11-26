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بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:13 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة حلوان حفل تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك في إطار المبادرات التوعوية التى ينظمها الصندوق بالجامعة من أجل توعية الطلاب بأضرار المخدرات وبمشاركة حشود كبيرة من الطلاب تقرب من 20 ألف طالب وطالبة، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأحيا الحفل الفنان هيثم شاكر، وقدم العديد من الأغاني كما طالب "شاكر" أي شخص يريد العلاج من الإدمان عليه الاتصال بالخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" مرددا شعار حملة الصندوق "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك فى إطار بث رسائل توعوية للشباب بالبعد عن الإدمان والتعاطى وإبراز آثاره السلبية مما لاقى قبولا من الطلاب المشاركين فى الحفل الذين أخذوا في ترديد شعار الحملة أيضا "أنت أقوى من المخدرات".

وتضمن الحفل عرض مختصر لأهداف الحملة التوعوية المناهضة للإدمان"أنت أقوى من المخدرات" والتي أستمرت على مدار أسبوعين بالجامعة واستهدفت توعية طلبة الكليات المختلفة، حيث شارك العديد من متطوعى الصندوق في حملات التوعية بالجامعة على مدار الأيام الماضية وتم تنفيذ مبادرة "خدعوك فقالو" لتوعية طلاب الجامعة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وإختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، ودور صندوق مكافحة الإدمان في دعم رغبات العلاج من تعاطي المخدرات بالمجان وفي سرية تامة.

وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن  مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أهمية دور الفن في التوعية بخطورة مشكلة المخدرات، مشيرًا إلى انه تم إطلاق الحملة أيضا خلال الفترة الماضية فى العديد من الجامعات وأن إعلان الحملة الأخير الذي أطلقة الصندوق بعنوان "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني المصري ونادى ليفربول الإنجليزي، حقق نجاحات كبيرة في توعية الشباب بأضرار التعاطي، وأدى إلى زيادة الإقبال على الخط الساخن لعلاج الإدمان. 

وقال الفنان هيثم شاكر، إن مشاركته في الحملة متطوعًا، وأنه فخور بانضمامه لـ"أنت أقوى من المخدرات"، معربًا عن سعادته وتقديره للمجهود المبذول من قبل كل الأطراف المشاركة في الحملة من اجل توعية الشباب بأضرار الادمان.
بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة
بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة
بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة
بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة
بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة
بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة
بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة
بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة
بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة
بالصور.. "أنت أقوى من المخدرات" تصل جامعة حلوان بمشاركة 20 ألف طالب وطالبة
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