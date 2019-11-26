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خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:13 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد الصو
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علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، على تصريحات المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن عدم خوضه مباراة السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مصدر داخل الكاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، إن الاتحاد الإفريقي لا ينظر إلى تصريحات أو تهديدات، بشأن إقامة مباراة من عدمها.

وأضاف المصدر: "علينا الانتظار حتى موعد المباراة، في حالة رفض فريق الزمالك المجئ إلى ملعب المباراة في الموعد المحدد، سيعتبره الكاف منسحبًا وفوز الترجي التونسي باللقب، مع تطبيق لائحة الانسحاب على القلعة البيضاء".

واختتم المصدر: "الكاف لن يغير موقفه أو الموعد الذي أعلن عنه ومكان إقامة السوبر، لا نريد إفتعال الأزمات، لا دخل كرة القدم بالعلاقات السياسية، خاصةً أن الترجي لم يبد أي إعتراض، بالإضافة إلى وجود السعودية والإمارات في قطر حاليًا لخوض كأس الخليج العربي، ولكن ننتظر حتى موعد المباراة".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن عن تحديد يوم 14 فبراير المقبل، موعدًا لإقامة بطولة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك بطل الكونفدرالية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أن الزمالك يواجه تعنتا واضحا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مباراة السوبر الإفريقي.

وتابع رئيس النادي في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا "لا اعلم ماذا تريد السيدة فاطمة سامورا، واجهنا أزمة كبيرة في مباراة جينيراسون السنغالي عندما قرر الحكم فوز الزمالك، ولكننا خضنا المباراة مرة آخرى.

وتابع "الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، لماذا نشارك في قطر، لماذا نلعب السوبر الإفريقي في آسيا وبالتحديد في قطر الدولة المعادية لمصر، هذه مؤامرة واضحة على مصر وعلى نادي الزمالك".

وأضاف "سمعت بأن نادي الترجي أصدر بيانا بشأن ترحيبه الكامل باللعب في قطر، وهذا شيء مؤسف بالنسبة لي، ومن هنا اسأل سؤال هام من الوارد ان يتم توجيه السباب لدولة مصر اثناء المباراة وهذا سوف يقابله اللاعبين بالرد ومن هنا سنتعرض للحبس، وهذا ما يريده القطريون".

واختتم: سوف نتقدم بشكوى كاملة للمحكمة الرياضية من اجل شرح جميع الأسباب في عدم خوض اللقاء على الاراضي القطرية، والأسباب ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية آخرى" .
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مرتضى منصور النسب السوبر الافريقي الزمالك بطل الكونفدرالية الزمالك

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