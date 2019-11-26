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هل زوج الدنيا هو نفس زوج الآخرة؟.. "الإفتاء" تُجيب

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:02 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجهت سيدة سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، جاء فيه، "هل الزوج في الدنيا سيكون هو الزوج في الآخرة، أم هناك فرصة للاختيار؟".

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، اليوم الثلاثاء، ضاحكا: "إنتي معتقدة أن زوجك اللي مزهقك في الدنيا سيكون هو نفس طباع الزوج في الآخرة"، موضحًا أن الزوج في الآخرة له "خلقة أخرى".

وأضاف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، "في الآخرة من يريد شيئا سيطلبه من الله سبحانه وتعالى وسيحققه له".

هذا وتقدم دار الإفتاء بثا مباشرًا يوميا للرد على أسئلة المتابعين، وتقديم لهم صحيح الدين.
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