"الإفتاء" توضح حكم العمل عند تاجر غشاش



ومن ناحيته قال الدكتور أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إنه لو علم السائل أن التاجر الذي يعمل معه يسرق في الميزان من طرف آخر، فيجب عليه ألا يهتم.



وأضاف أنه لو رأى السائل ما يفعله التاجر بنفسه، فعليه ينبهه لعله يكون غافلا، أما إذا كان التاجر متعمدًا في سرقة الميزان، فليس على السائل ترك عمله مع التاجر، ولكن عليه أن يؤدي عمله بشكل أمين ولا يلتفت لسلوك التاجر.

ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، جاء فيه، "أنه يعمل مع تاجر يسرق في الميزان، فهل يجب ترك العمل مع مثل هذا التاجر؟".