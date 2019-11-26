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"يلا شوت" LIVE GOAL مشاهدة مباراة الاسماعيلي والجزيرة بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف الاسماعيلي YALLA Ism

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:49 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة Ismaily vs Forums بث مباشر ضمن مباريات الآياب فى بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال مشاهدة مباريات اليوم 26 نوفمبر بث مباشر فى منافسات دور السادس عشر من البطولة العربية، يلا كورة مشاهدة مباراة اليوم بث مباشر .

 

مشاهدة مباراة اليوم ضمن منافسات الدور ال16 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال ويمكن متابعة مباراة اليوم اون لاين بدون تقطيع فى توقيت الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق الخامسة مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم مجانا عبر البث المباشر لرابط موقعنا لايف يوتيوب مباشر.

 

مشاهدة مباراة الإسماعيلي فى البطولة العربية حيث يستضيف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة اللقاء الذى يجمع الفريقين اليوم

 

بث مباشر مباراة اليوم يسعى فيها الفريقين لتحقيق الفوز وهى لقاء الاياب للفريقين وقد انتهى لقاء الذهاب بفوز الاسماعيلي بهدفين .

 

كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع كورة اون لجماهير ومتابعى الفريقين فى تغطية حية لمباراة الاسماعيلى مع فريق الجزيرة مساء اليوم لايف بدون تقطيع بث مباشر مباريات اليوم فى منافسات كأس محمد السادس للاندية الابطال فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.


 

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