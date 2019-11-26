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كورة لايف - YOUTUBE مشاهدة مباراة الاسماعيلي والجزيرة بث مباشر UAFAAC YALLA شوت AD Sport كورة ستار رابط سريع NEW

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:47 م
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مشاهدة مباراة الاسماعيلي
مشاهدة مباراة الاسماعيلي
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مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة Ismaily vs Forums بث مباشر ضمن مباريات الآياب فى بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال مشاهدة مباريات اليوم 26 نوفمبر بث مباشر فى منافسات دور السادس عشر من البطولة العربية، يلا كورة مشاهدة مباراة اليوم لاين بدون تقطيع.

 

مشاهدةباراة الإسماعيلي والجزيرة بث مباشر من خلال موقع الجمهورية اون لاين مشاهدة مباراة اليوم ضمن منافسات الدور ال16 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال ويمكن متابعة مباراة اليوم اون لاين بدون تقطيع فى توقيت الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق الخامسة مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم مجانا عبر البث المباشر لرابط موقعنا لايف يوتيوب مباشر.

 

مشاهدة مباراة الإسماعيلي فى البطولة العربية حيث يستضيف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة اللقاء الذى يجمع الفريقين اليوم

 

بث مباشر مباراة اليوم يسعى فيها الفريقين لتحقيق الفوز وهى لقاء الاياب للفريقين وقد انتهى لقاء الذهاب بفوز الاسماعيلي بهدفين .

 

كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع كورة اون لجماهير ومتابعى الفريقين فى تغطية حية لمباراة الاسماعيلى مع فريق الجزيرة مساء اليوم لايف بدون تقطيع بث مباشر مباريات اليوم فى منافسات كأس محمد السادس للاندية الابطال فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

 

الجزيرة Vs الإسماعيلي.

البطولة : البطولة العربية للأندية (دور الـ 16 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .

الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .

المعلق : لم يحدد بعد .

نتيجة مباراة الذهاب : الإسماعيلي (2-0) الجزيرة.

 

موعد المباراة :

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة بث مباشر اليوم الثلاثاء 2019/11/26 البطولة العربية للأندية، يلتقي فريق الجزيرة بفريق الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات إياب دور الـ 16 من البطولة العربية للأندية، حيث صرح المدير الفني للنادي الإسماعيلي أن فريقه أنهى مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة الجزيرة الإماراتي والتي من المقرر لها أن تقام على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، حيث أكد الجهاز الفني للإسماعيلي أنه قد وصل إلى أرض الإمارات استعداداً لمواجهة فريق الجزيرة الإماراتي، حيث التقى الفريقان خلال مباراة الذهاب على استاد الإسماعيلية والتي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين، مقابل لا شئ لجزيرة وقد أكد المدير الفني لفريق الجزيرة أن فريقه قد أنهى المران الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق الإسماعيلي وتعويض الخسارة التي تلقاها خلال مباراة الذهاب.

 

الجزيرة Vs الإسماعيلي.

البطولة : البطولة العربية للأندية (دور الـ 16 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .

الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .

المعلق : لم يحدد بعد .

نتيجة مباراة الذهاب : الإسماعيلي (2-0) الجزيرة.

 

موعد المباراة :

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .


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