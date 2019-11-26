الإمارات والسودان تصدران بياناً اقتصادياً مشتركاً... هذه بنوده

ترأس وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل محمد فرج المزروعي، وفداً اقتصادياً إلى السودان؛ لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية السودان، ومجالات التعاون خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار في قطاعات الطاقة، والتعدين، والكهرباء، والبنية التحتية، والزراعة، بالإضافة إلى قطاع المجمعات الصناعية والمناطق الحرة، وذلك بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.