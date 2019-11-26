"الشباب والرياضة" تحتفل بختام وإعلان جوائز مسابقة إبداع

تحتفل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بختام مهرجان إبداع أعضاء مراكز الشباب في موسمه الثاني والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .





يقام الحفل علي مسرح القبة بجامعة القاهرة يوم الخميس الموافق 28 من نوفمبر الجاري الساعة السادسة مساءا بمشاركة الفنان حمادة هلال وأوركسترا وزارة الشباب.



