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السجن 6 سنوات والغرامة لمتهم والبراءة لآخر في إحرازهم الهيروين بالبساتين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:45 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "م.س"، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة "م.ا "، في اتهامهما بحيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "م.س"، و"م.ا"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتعود بداية الواقعة بتلقى قسم البساتين بلاغات بقيام المتهمين بترويج مخدر الهيروين، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.
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