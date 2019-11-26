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الإفتاء: سجدة التلاوة مثلها مثل الصلاة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:43 م
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الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح
هدى عبدالرازق
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وجهت سيدة سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلة: "إنها أم لخمس أطفال، ومنفصلة عن زوجها، وهو لا ينفق على أولادها"، لافتة إلى أن لديها مبلغ مالي له عائد جيد، فهل يجوز لها أن تنفق زكاتها على أولادها".

وأشار الدكتور أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يجوز للأم أن تخرج زكاتها لأولادها، وعلى الأب أن ينفق على أولاده سواء بالتراضي، أو التقاضي.

وفي إطار آخر، أوضح عضو لجنة الفتوى، أن سجدة التلاوة مثلها مثل الصلاة تستلزم استقبال القبلة، والوضوء، وذلك ردًا على سؤال بشأن كيفية أداء سجدة التلاوة.
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