محمد صبحي يناصر المرأة في أحدث أعماله المسرحية "أنا والنحلة والدبور" (صور)

قدّم الفنان الكبير محمد صبحي عرض «كوميديا أنا والنحلة والدبور»، على مسرح مدينة سما سنبل، أمس الإثنين، في عرض خاص قبل العرض للجمهور 28 نوفمبر القادم، وهو العرض الذي يأتي ضمن مهرجان 50 سنة مسرح الذي يقام برعاية ودعم قناة TeN.

مسرحية «أنا والنحلة والدبور»، من تأليف أيمن فتيحة، وإخراج محمد صبحي، وهي أول مسرحية تناقش قضية المرأة بشكل يرفع من قامتها من خلال مواقف كوميدية تمثل الصراع الدائم بين الرجل والمرأة داخل المجتمع، من بطولة سماح السعيد، وعبد الرحيم حسن، وميرنا زكي، وحازم القاضي، ومن تأليف أيمن فتيحة، وإخراج محمد صبحي.

من جهته قال الفنان محمد صبحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب العرض المسرحي، إن «الفن معوّل للبناء أو الهدم، والفن حاليًا يقدم أسوأ صورة للمرأة مضيفا، وأنني أخجل كثيرًا حينما أقابل أصدقاء عرب، وأشعر أن صورة المرأة المصرية، التي يعرفونها من خلال النماذج الموجودة في السينما، إما عاهرة أو تاجرة مخدرات مثلا».

مضيفا، أن «المرأة في الحضارات القديمة كانت مثالًا يحتذى، ولكن الآن أصبح الأمر وكأنه يقلل من شأن الرجل أن تكون المرأة ناجحة، على الرغم من أن نجاح المرأة وتفوقها حتى على الرجل لا يقلل أبدًا من شأنه، فالمرأة هي التي تبني الأسرة والمجتمع».

وعرض «أنا والنحلة والدبور»، يناقش قضية المرأة، وكيف تحصل على حقوقها في ظل نظرة الرجل والمجتمع لها، وعن المساواة بين الرجل والمرأة، قال صبحي: «مفيش حاجة اسمها مساواة بين الرجل والمرأة، فيه تكامل بينهما، المرأة تملك ما ليس في الرجل، والرجل يملك ما ليس في المرأة».