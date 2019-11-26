مفاجأة مدوية في قائمة يوفنتوس لمباراة أتلتيكو مدريد

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد ستاديوم تورينو لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وشهدت قائمة البيانكونيري وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الذي غاب عن المباراة الأخيرة بداعي الإصابة بالإضافة إلى المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت وصانع الألعاب بيرنارديسكي رغم الشكوك حول لحاق أي منهم بالمباراة لظروف مختلفة .

في الوقت الذي يغيب فيه عن السيدة العجوز البرازيلي دوجلاس كوستا بداعي الإصابة بالإضافة إلى مواطنه أليكس ساندرو والفرنسي أدريان رابيو .

وجاءت القائمة على النحو التالي :-

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، روجاني، دانيلو، بونوتشي، ديميرال.

الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامزي، ماتويدي، بنتانكور، موراتوري.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي.



