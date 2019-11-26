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الجونة تمنع زيادة راتب شيتوس في جهاز المنتخب الأوليمبي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:28 م
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وائل رياض المدرب المساعد
وائل رياض المدرب المساعد
محمد الصو
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استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على رفع رواتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، عقب التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويأتي قرار مجلس الجبلاية، بعدما حقق الفراعنة تحت 23 عام إنجازًا كبيرًا بالوصول لدورة الألعاب الأولمبية للمرة الثانية عشر في التاريخة، وتحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة.

وقرر مجلس الجبلاية، رفع جميع رواتب أعضاء الجهاز الفني باستثناء وائل رياض المدرب المساعد، والذي بن يزيد راتبه بعد الإنجاز القاري.

وترفض الجبلاية منح "شيتوس" ، زياده في راتبه بسبب عمله في الاشراف علي أكاديمية الجونة والتي يتقاضي عنها مرتب شهري بخلاف راتبه في الجهاز الفني للمنتخب.

وأعطى مسؤولو الجبلاية الحرية للمدرب المساعد في تحديد مصيره سواء بالبقاء في منصبه بالجونة وعدم زيادة راتبه، أو رفع قيمة راتبه بالجهاز والتخلي عن عمله الإشرافي بالأكاديمية.

ويتقاضى شوقي غريب مبلغ 195 ألف جنيه راتبًا شهريًا ومعتمد جمال المدرب العام 50 ألف جنيه، ومحمد شوقي علي 30 ألف جنيه وهو نفس راتب وائل رياض، وأسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى علي 25 ألف جنيه، جميع الرواتب خالصة الضرائب.

وأوصى محمد فضل عضو مجلس الإدارة، بضرورة رفع قيمة تعاقد شوقي غريب والجهاز الفني ليتساوى مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، خاصةً بعدما حقق الأول انجازًا بالتأهل للأولمبياد.

وجاءت توصية فضل خلال اجتماعه مع أعضاء الجبلاية، من أجل بث روح الدافع والمعنوية لدى جهاز الفني، قبل انطلاق البطولة وتحقيق ميدالية أوليمبية.

واستضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، وتوج بلقبها على حساب المنتخب الإيفواري، بعد الفوز عليه بالمباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف، وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.
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