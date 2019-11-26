Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل شخصين في الكونغو بعد أن أشعل المتظاهرون النار في مباني الأمم المتحدة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
قُتل شخصان في اشتباكات مع الشرطة في شرق الكونغو، بعد أن أشعل المتظاهرون النار في بلدة بني في مكتب رئيس البلدية والعديد من مباني الأمم المتحدة في غضب من جولة جديدة من العنف من قبل المتمردين الإسلاميين المشتبه بهم.

وقالت الشرطة، يوم الاثنين، إن المتمردين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى قوات الحلفاء الديمقراطية قتلوا ثمانية أشخاص في غارة الليلة الماضية، مما أذكى غضب السكان من التقاعس الواضح عن كل من الحكومة ومهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الشرطة، أن المحتجين أشعلوا النار في مكتب العمدة. وأظهرت تغريدة من قبل قوة الشرطة، إطلاق النيران من النافذة والدخان الأسود الكثيف يتصاعد أعلاها.

وقال تيدي كاتاليكو، أحد قادة المجتمع المدني في بني، إن المتظاهرين ساروا إلى مكاتب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو (مونوسكو).

وأوضح "كاتاليكو": "تم إشعال النار في العديد من المكاتب في مقر بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونهبها".

وأردف: "السكان يطالبون بسحب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية من بلدة بني بسبب تقاعس قوات الأمم المتحدة".

وقال سفاري كازينجوفو، قائد شرطة بني لوكالة "رويترز"، إن شخصين قُتلا بنيران أعيرة نارية في الاحتجاجات.

وقالت الأمم المتحدة، إن مدنيًا وشرطيًا واحد لقيا حتفهما، وأن بعض مكاتبها تعرضت للتخريب.

من جانبه، قال ماتياس غيلمان، المتحدث باسم الأمم المتحدة: "نحن نتفهم غضب وإحباط السكان، لكننا نطالب بفهم أن مهاجمة الأمم المتحدة أو المنشآت المحلية ... يضعف فعلاً عمليات الجيش الكونغولي ضد قوات الدفاع الديمقراطية ADF".

وأضاف، أن بعثة الأمم المتحدة لم تشارك في الهجوم الذي شنه الجيش ضد قوات الدفاع الديمقراطية والذي بدأ في أواخر الشهر الماضي، بخلاف توفير المساعدة الاستخباراتية والطبية.

وفقًا لمجموعة كيفو الأمنية المُلاحقة مجموعة بحث وتقصي، قُتل مقاتلو قوات الدفاع الديمقراطية أكثر من 70 مدنياً في هجمات انتقامية منذ بدء تلك العمليات.

وقال سيف ماجانغو، من منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان: "من الفضيحة أن يموت المدنيون يومًا بعد يوم، بينما تظل الشرطة المحلية وقوات حفظ السلام القريبة من الأمم المتحدة في معسكراتهم".

وذكرت الأمم المتحدة، أن تضاريس الغابة الكثيفة تجعل حماية كل قرية نائية أمرًا صعبًا، خاصة عندما تميل قوات الدفاع المدني إلى الهجوم بصمت في الليل.
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم خالد الغندور وجمال

منذ ساعة و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يوجه صفعة قوية لصفقة القرن

منذ نصف ساعة

بعد قرار مرتضى منصور.. 3 عقوبات قاسية في انتظار الزمالك من "الكاف"

منذ نصف ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

مرتضى: قطر تريد قتل أحمد وأمير وتلفيق التهمة للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

01:05 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status