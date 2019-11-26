Advertisements
Advertisements
Advertisements

عماد مصطفي: نسعى لإقتراض 200 مليون دولار لإنشاء وحدة حمض نيتريك بمصنع كيما

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:21 م
Advertisements
عماد مصطفي رئيس الشركة القابضة الكيماوية
عماد مصطفي رئيس الشركة القابضة الكيماوية
محمد عصام
Advertisements

قال عماد مصطفي رئيس الشركة القابضة الكيماوية، إن الشركة تخطط للحصول علي قرض بقيمة تتراوح بين 200 مليون دولار الي 220 مليون دولار.

وأضاف "مصطفي" خلال تصريحات صحفية ان تلك التمويلات بغرض تمويل تكلفة إنشاء وحدة حمض نيتريك جديدة بدلا من الوحدة التي تقع في المصنع القديم للشركة، وكانت سبب في إحداث تسرب حمض النيتريك، واختتاف عدد من طلاب في محافظة أسوان.

واشار "مصطفي" الي انه سيتم الحصول علي تلك التمويلات من جهات خارجية مثل ساتشي، نظرا لانه الفائدة علي القروض بالخارج اقل من المستويات المحلية حاليا.

واضاف "مصطفي" خلال تصريحات صحفية انه بداية من  ديسمبر 2019 سيتم تشغيل مصنع الشركة الجديدة بطاقة انتاجيه 85% سوف ترتفغ الي 100% خلال شهور التاليه لبدأ الانتاج.

Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

زيدان يوجه صفعة قوية لصفقة القرن

منذ نصف ساعة

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قرار مرتضى منصور.. 3 عقوبات قاسية في انتظار الزمالك من "الكاف"

منذ نصف ساعة

عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ ساعة و نصف

مرتضى: قطر تريد قتل أحمد وأمير وتلفيق التهمة للأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يهاجم خالد الغندور وجمال

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

01:05 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status