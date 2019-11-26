عماد مصطفي: نسعى لإقتراض 200 مليون دولار لإنشاء وحدة حمض نيتريك بمصنع كيما





قال عماد مصطفي رئيس الشركة القابضة الكيماوية، إن الشركة تخطط للحصول علي قرض بقيمة تتراوح بين 200 مليون دولار الي 220 مليون دولار.





وأضاف "مصطفي" خلال تصريحات صحفية ان تلك التمويلات بغرض تمويل تكلفة إنشاء وحدة حمض نيتريك جديدة بدلا من الوحدة التي تقع في المصنع القديم للشركة، وكانت سبب في إحداث تسرب حمض النيتريك، واختتاف عدد من طلاب في محافظة أسوان.





واشار "مصطفي" الي انه سيتم الحصول علي تلك التمويلات من جهات خارجية مثل ساتشي، نظرا لانه الفائدة علي القروض بالخارج اقل من المستويات المحلية حاليا.





واضاف "مصطفي" خلال تصريحات صحفية انه بداية من ديسمبر 2019 سيتم تشغيل مصنع الشركة الجديدة بطاقة انتاجيه 85% سوف ترتفغ الي 100% خلال شهور التاليه لبدأ الانتاج.



