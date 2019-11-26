مصر تفوز بلقب البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية بجدارة (صور)

فاز منتخب مصر للمصارعة الحرة والرومانية بلقب البطولة العربية ، التي أقيمت على الصالة الدولية باتحاد الشرطة الرياضي ، بمشاركة 7 دول هي مصر والسعودية والكويت والسودان والأردن وفلسطين واليمن والبحرين ، تصدرت مصر منافسات بطولة المصارعة الحرة فى كل الأوزان ، حيث فاز علاء شيبة "مصر" بالمركز الأول في منافسات وزن 57 كيلو جراما ، وجاء جمال محمد "اليمن" في المركز الثاني ، ثم فتحي جاجوب "السودان" في المركز الثالث ، في حين حقق اليبج اليبجوف "البحرين" المركز الأول في منافسات وزن 61 كيلو جراما ، وجاء جمال عبدالناصر "مصر" في المركز الثاني ، ثم رامي علام "السعودية" في المركز الثالث.

وفي منافسات وزن 65 كيلو جراما حقق حاجي محمد "البحرين" المركز الأول وجاء فتحي طارق "مصر" في المركز الثاني ، ثم محمد فهد "الكويت" في المركز الثالث ، في حين حقق أحمد ممدوح فرج "مصر" في منافسات وزن 70 كيلو جراما ، وجاء مصطفي حامد "السودان" في المركز الثاني فيما أحتل عمرو رمضان "مصر" المركز الأول في منافسات وزن 74 كيلو جراما ، وجاء أرزو شاميل "الأردن" في المركز الثاني ، ثم محمد جاسم "الكويت" في المركز الثالث. ، وفي وزن 79 كيلو جرامت حقق سامي حمدي "مصر" المركز الأول وجاء عبدالكريم محمود "مصر" في المركز الثاني ، في حين أحتل عمر عادل "مصر" المركز الأول في وزن 86 كيلو جراما ، وجاء جوما بوبكر "السودان" في المركز الثاني ، واحتل خالد مسعود "مصر" المركز الأول في وزن 92 كيلو جراما ، وجاء محمد حسن "اليمن" في المركز الثاني ، ثم محمد سيف الدولة "السعودية" في المركز الثالث ، وفي وزن 97 كيلو جراما جاء حسام محمد "مصر" في المركز الأول ، وحل إبراهيم محمد "السعودية" في المركز الثاني ، بينما أحتل زيد حسين "الأردن" المركز الأول فى وزن 125 كيلو جرام ، وجاء أحمد محمد "مصر" في المركز الثاني .

واسفرت منافسات المصارعة الرومانية عن فوز مصر بالمركز الاول برصيد 225 نقطة ، وحل المنتخب السودانى فى المركز الثاني برصيد 104 نقطه ، جاء المنتخب الأردنى فى المركز الثالث برصيد 90 نقطة ، وفى منافسات الفردى فى وزن 55 كيلو جراما فاز بالمركز الأول يوسف حربي "مصر" ، وجاء فى المكس الثانى تركى على "السعودية" ، وحصل على المركز الثالث مصطفى سلطان "الاردن" ، وفى وزن 60 كيلو جراما فاز بالميدالية الذهبية أحمد فؤاد "مصر" ، وبالفضية رامى إسماعيل " السعودية"، وبالبرونزية صدام حسان "اليمن" ، وفى وزن 63 كيلو جراما ، فاز بالمركز الاول هيثم فهمي "مصر"، وبالمركز الثاني محمد فهد "الكويت" ، وبالمركز الثالث حسين عبدالله "اليمن" .

وفى منافسات وزن 67 كيلو جراما حصل أبوحليمة السيد "مصر " على المركز الأول ، وأحمد صلاح "الاردن" على المركز الثانى ، زفخر الدين عبيد "السودان" على المركز الثالث ، وفى وزن 72كيلو جراما ، فاز بالمركز الأول محمود شوقي "مصر" ، وبالمركز الثاني أحمد دهشان "الاردن"وباامركز الثالث مصطفي حامد "السودان"، وفى وزن 77كيلو جراما فاز بالمركز الاول احمد عجينه "مصر: ، والثاني سلطان علي "الاردن" ، الثالث ابراهيم بشير "السودان" ، وفى وزن 82 كيلو جراما حصل عبد الرحمن ايهاب "مصر" على المركز الأول ، وحل عصام عبدالكريم "اليمن" ، وجاء علي عبدالوهاب "السودان" فى المركز الثالث ، وفى وزن 87 كيلو جراما ، فاز بالمركز الاول نور الدين هاني "مصر" ، والثاني جوما أدم "السودان" ، والثالث باسل سلطان "الاردن" ، وفى وزن 97 كيلو جراما ، حصل مصطفي جبر "مصر" على المركز الأول ، وإبراهيم محمد "السعودية"، ومحمد حسن "اليمن" على المركز الثالث .

حضر منافسات اليوم وشارك في تكريم اللاعبين الفائزين، مندوب الاتحاد الدولي شريف حلاوة ، إلى جانب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للمصارعة في مقدمتهم اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد ، والعقيد هاني محمد عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد ، والدكتور محمود السيد أحمد السكرتير العام ونائب مدير البطولة ، واللواء وجيه عبد العزيز بكير أمين الصندوق ورئيس اللجنة المالية ، والدكتورة نرمين رفيق محمد عضوة المجلس ، والعميد محمد محمود علي عضو المجلس ورئيس اللجنة الإعلامية ، والعقيد إبراهيم عادل مصطفى عضو المجلس ومدير البطولة ، والدكتور أحمد عبد الحميد عمارة عضو المجلس ورئيس لجنة المراسم .