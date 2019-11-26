وفد قضائي صيني يزور محكمة الإسكندرية لتبادل الخبرات (صور)

زار وفد قضائي من دولة الصين، برئاسة لوتشين سونج، عضو المحكمة العليا بالصين، بمبنى مقر محكمة استئناف الإسكندرية، بحضور لفيف من القضاة المصريين على رأسهم المستشار ممدوح حشيش رئيس المحكمة العليا للقيم بوزارة العدل وأمين عام التعاون الدولى لمحاكم الاستئناف والمستشار نابليون حبيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية.



زيارة الوفد تأتي لبحث ودراسة بعض الخبرات القضائية المصرية في مجال توثيق إجراءات محكمة الاستئناف ومحكمة الأسرة، حيث يقوم الوفد بزيارة ميدانية لكلا من مقر محكمة إستئناف الاسكندرية ومقر محكمة الأسرة.



ويبحث اللقاء، كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين في المجال القضائي، والاطلاع على التجربة المصرية في التقاضي بمحكمتي الأسرة والاستئناف للتعرف على إجراءات سير العمل بهما وسبل الاستفادة منها بما يتناسب مع النظام القضاء الصيني.



يعقب هذه الزيارة، جولة بمكتبة الإسكندرية ثم لقاء موسعا بين قضاة كلا من الجانبين الصينى والمصرى بمقر نادى القضاة بمنطقة بولكلى بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، وتأتى هذه الزيارة فى إطار إستراتيجية وزارة العدل بدعم تبادل الخبرات القضائية مع دول العالم وتعزيز أواصل التعاون القضائى المشترك.



