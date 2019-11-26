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مروة خليل في قائمة تريند جوجل السعودية اليوم.. فما السبب؟!

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:08 م
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مروة خليل
مروة خليل
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احتلت الفنانة والممثلة البحرينية مروة خليل الترتيب الثاني في قائمة تريند جوجل في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019.

وقررت مروة خليل العودة للتمثيل من جديد بعد اعتزالها الفن قرابة 11 عاما، حيث أن آخر أعمالها الفنية هو مسلسل "ملامح بشر" عام 2008.

وشاركت الفنانة مروة خليل في اول عمل تلفزيوني لها عام 1996، في مسلسل عجايب زمان نخبة من ألمع الفنانين منهم سعد البوعينين ومحمد عواد ومحمد البهدهي وهدى سلطان وإبراهيم بحر وزهرة عرفات وفاطمة عبد الرحيم.

واشتهرت مروة خليل، في عام 2006 من خلال مسلسل  "حبل المودة "، ومسلسل " بعد جنون الليل "، ومسلسل  "عيون من الزجاج ".

وتزوجت الفنانة مروة خليل من الممثل حميد مراد وأنجبت ابنتها " نور"، وتوفي زوجها في عام 2007، وابتعدت بعد عامين من مشاركتها في حبل المودة عن عالم الفن.

وفرح الجمهور بقرار عودة الفنانة مروة خليل لعالم التمثيل مرة آخرى، لانبهاره بصوت الجذاب الذي لا يزال الجمهور البحريني يتذكره ويتذكر أدوارها في المسلسلات، حتى الآن.
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