برشلونة يواجه خطر الخروج المبكر من دوري الأبطال

نري ضباب كثيف يخيم فوق برشلونة ، إشارات إستفهام عديدة وضجيج في النادي الكتالوني ، قلق كبير يسيطر علي الجميع خلف الكواليس .





- حالة الفريق قبل مواجهة دورتموند المصيرية





يمر الفريق بمرحلة قد تغير اركان النادي بأكمله من إدارة الي الكادر الفني وحتي اللاعبين ، فالتعثر امام بوروسيا دورتموند في الجولة القادمة يعني برشلونة يواجه خطر الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا .





- غيابات برشلونة في المباراة المصيرية





يعاني الفريق من العديد من الاصابات والإيقافات في خط دفاع الفريق ، حيث سيغيب بيكيه للإيقاف ، وغياب نيلسون سميدو وسيرجيو روبيرتو وجوردي البا للإصابة ، وغياب المدافع الفرنسي لينجليت للإصابة حيث يسعي مدرب الفريق إشراكه واللعب علي الاصابة مع وضع البنج بجانب اومتيتي الذي لايزال يعاني من اصابة علي مستوي الركبة .





- تعرف علي أرقام دورتموند هذا الموسم





لعب بوروسيا دورتموند في البوندسليغا هذا الموسم:





لعب 12 مباراة فاز في خمس مناسبات تعادل في خمس مباريات و خسر مرتين جمع خلالها 20 نقطة من اصل 36 نقطة ممكنة يحتل بها المركز السادس في الترتيب العام و سجل 26 هدفاً و تلقى 18.

الهداف: ماركو رويس ب 6 اهداف (هدف كل 158 دقيقة)

ويهدد المدرب لوفافر بالإقالة في حال هزيمته امام البرسا في كامب نو .





- تعرف علي سير المجموعة في بطولة دوري الابطال





ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد ٨ نقاط بعد خوض اربعة جولات من عمر البطولة ، والفوز يضمن للفريق الكتالوني الصعود الي الادوار الإقصائية ، ويأتي دورتموند في المركز الثاني برصيد ٧ نقاط بعد الفوز علي انتر ميلان في المباراة السابقة بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد ٤ نقاط ولا بديل عن الفوز في المبارتين القادمتين من اجل الصعود الي الأدوار الإقصائية ، ويأتي سلافيا براغ غي المركز الاخير برصيد نقطتين فقط جاءو من تعادلين مع برشلونة وانتر ميلان





- عدد ألقاب برشلونة في دوري الابطال





وحقق العملاق الكتالوني ٥ القاب من بطولة دوري ابطال اوروبا والتي يتزعمها ريال مدريد ب١٣ بطولة ، وكانت البطولة الاولي لبرشلونة في عام ١٩٨٦ والتي احرزها اسطورة النادي يوهان كرويف كلاعب ، وجاءت البطولة الثانية في ٢٠٠٦ والتي احرزها البرازيلي رونالدينهو ، والبطولة الثالثة كانت في ٢٠٠٩ والتي احرزها بيب جوارديولا كمدرب مع الفريق ، وكانت البطولة الرابعة عام ٢٠١١ بعد الفوز علي مانشستر يونايتد في النهائي ب٣/١ وكانت البطولة الاخيرة في ٢٠١٥ في عهد المدرب لويس انريكي بعد الفوز ٣/١ علي يوفنتوس ليحقق برشلونة خمس ألقاب من عروسة البطولات بطولة دوري ابطال اوروبا .