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مدحت نافع : 7 مليارات جنيه ديون الشركة القابضة المعدنية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:14 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية، إن اجمالي المستحقات المالية على الشركات التابعة للقابضة للمعدنية لصالح جهات حكومية مختلفة بلغت 7 مليارات جنيه، مضيفا أنه جاري العمل على تسوية تلك المستحقات حاليًا.

وعن خطط تطوير شركة الحديد والصلب، تتم علي ثلاث مراحل، المرحلة الاولي استغلال المناجم التي تمتلكه الشركة وتحتوي علي خام الحديد، والمرحلة الثانيه تسوية مديونات الشركة، والمرحلة الثالثه، رفع كفائة انتاج افران الشركة.

وكشف، نافع ان المرحلة الاولي جاري التعاون فيها مع شركة اوكرانيه  لاستغلال مناجم شركة الحديد والصلب  التي تمتلكها في الواحات وتحتوي علي خام الحديد،وتعد ميزة نسبية للشركة علي باقي شركات الحديد في مصر، مشير الي ان استغلال هذة المناجم لابد ان يتطلب رفع العائد علي الخام  وربط سعرة بالسعر العالمي ليصل الي 50 دولار للطن بدلا من 50 جنيه حاليا.

وأضاف المرحلة الثانية جاري العمل فيها لتسوية مديونيات الشركة وهو واجب عليها للمستثمرون الذين وثقو واستثمروا فيها، في حين أن المرحلة الثالثة جاري فيها العمل علي رفع كفائة الفرن الوحيد للتشغيل من خلال إعادة تأهيلية.


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وزارة قطاع الاعمال مدحت نافع قطاع الاعمال القابضة الكيماوية الشركة القابضة اخبار الاقتصاد اليوم

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