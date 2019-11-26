غدًا.. انطلاق فعاليات مؤتمر جودة التدريب الميداني بجامعة حلوان

تنظم وحدة التدريب الميداني بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة"المؤتمر السنوي الثاني للتدريب الميداني" وموضوعه جودة التدريب الميداني الفكر الممارسة".





ويتضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل تدور حول جودة التدريب الميداني في المجال الطبي ورعاية المعاقين، وكذلك في المجال النفسي ومكافحة الإدمان وفي مجال الجمعيات الأهلية وفي مجال رعاية الشباب وفي المجال الدراسي، ويحاضر في ورش العمل مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في مجال التدريب الميداني والعمل الاجتماعي.





تقام فعاليات المؤتمر تحت إشراف الأستاذ الدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والأستاذة الدكتورة جيهان سيد بيومي وكيل الكلية، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ بقاعة الأستاذ الدكتور أحمد كمال- الدور الأول - مقر كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.



