زيدان يوجه صفعة قوية لصفقة القرن

فجر تقرير صحفي إسباني صادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل عن تطور سعي فريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد لتدعيم بعض اللاعبين في مركز وسط الملعب خلال الموسم الجاري .

وقال برنامج " الشيرنجيتو " الإسباني المقرب من النادي الملكي أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالريال عرضت على زين الدين زيدان المدير الفني للفريق التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيريكسن نجم الفريق الاول لنادي توتنهام الإنجليزي .

وقال زيزو أنه لا يحتاج في الوقت الراهن خدمات الدنماركي وأصر على مواصلة سعيه وراء الحصول على مواطنه بول بوجبا متوسط ميدان الشياطين الحمر فريق نادي مانشستر يونايتد بول بوجبا .

وسبق وأن أكدت بعض المصادر الصحفية أن مسؤولي الريال تواصلوا مع ممثلي إيركسن في شهر أكتوبر من العام الماضي للإتفاق على ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

وكانت الصفقة على وشك أن تنتهي لكن زيزو فضل إستبعاد إريكسن من حساباته وطلب من الإدارة المتمثلة في الرئيس فلورينتينو بيريز مواصلة مطاردة بول بوجبا ليكون خير بديل للكرواتي لوكا مودريتش .





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء لمواجهة فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا التي يحتل فيها المرينجي المركز الثاني .