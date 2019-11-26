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"أردوغان": تركيا تهدف إلى امتلاك طائرة نفاثة خاصة بها خلال 5-6 سنوات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:02 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تعتزم إعداد نفاثة مقاتلة محلية الصنع للطيران خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة، وسط نزاع مستمر مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات من طراز إف 35.

وقال "أردوغان"، إن تركيا ستستثمر في منشأة تسمح بشحن وملء أجهزة التفجير التي تنتجها طائرات إف 16 والمركبات الجوية المسلحة بدون طيار أو الطائرات بدون طيار، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المسؤولون الأتراك والأمريكيون سيبذلون جهودًا حتى أبريل لحل نزاع بين البلدين بشأن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الروسية من طراز S-400، وذلك وفقًا لما أوردته قناة NTV اليوم الثلاثاء.

ولدى سؤاله عن كيفية إيجاد حل للخلاف، صرح "أردوغان" للصحفيين أثناء عودته من رحلة إلى قطر يوم الاثنين: "هناك عملية مستمرة حتى أبريل. وسيقوم وزراء الدفاع والخارجية بهذه الجهود. نحن بحاجة إلى معرفة الي أين ستصلنا هذه الجهود. "

وقد قال ألكسندر ميخيف، رئيس شركة الأسلحة الروسية "روسوبورون اكسبورت"، إن روسيا تعتزم توقيع عقد جديد مع تركيا لتزويدها بانظمة صواريخ أرض جو S-400 في النصف الأول من عام 2020، وفقا لوكالة أنباء ريا نوفوستي.

نقلت وكالة "ريا" عن "ميخيف" قوله "نأمل أن نوقع مستندات العقد في النصف الأول من عام 2020 ". وقد أوضحت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق، أنه ستحلق طائرات حربية تركية من طراز إف 16 فوق العاصمة التركية أنقرة يوم الاثنين لاختبار الدفاعات الصاروخية الروسية S-400 الجديدة، على الرغم من ضغوط واشنطن لتركيا لإسقاط النظام.

كان شراء أنقرة للطائرات من طراز S-400s عاملا رئيسيا في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، التي تقول إن النظام غير متوافق مع دفاعات الناتو ويشكل تهديدا لطائرات مقاتلة لوكهيد مارتن من طراز F-35 الشبح.

أعلن مكتب حاكم المقاطعة يوم الأحد أن طائرات القوات الجوية التركية F-16s وغيرها من الطائرات ستقوم برحلات منخفضة وعالية فوق أنقرة يومي الاثنين والثلاثاء لاختبار مشروع نظام للدفاع الجوي.

وأوضحت محطة الإذاعة CNN Turk وغيرها من وسائل الإعلام أن الرحلات كانت لاختبار نظام الرادار S-400. وقد بدأت أنقرة في تلقي طائرات S-400 في يوليو الماضي لكنها لم تعمل بعد.

وقال التجار، إن التقارير كان لها تأثير سلبي على الليرة، التي تراجعت إلى 5.7380 مقابل الدولار بعد إغلاق 5.7140 يوم الجمعة. لعبت التوترات في العلاقات الأمريكية التركية دورًا رئيسيًا في انخفاض في قيمة الليرة العام الماضي بنسبة 30٪.

وفي الآونة الأخيرة، أخبر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الصحفيين أن تركيا بحاجة إلى "التخلص من" النظام. جاءت هذه التعليقات بعد أن التقى الرئيس رجب طيب أردوغان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
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الكلمات المفتاحية

واشنطن روسيا تركيا الدفاعات الصاروخية الروسية أردوغان

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