منها السجائر.. وزير المالية يعلن عن مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نظام التأمين الصحي الحالي ونتيجة لضعف الملاءة المالية له على مدار 55 عام، لم يستطيع تلبية طموحات الشعب المصري في مستوى جودة الخدمة الطبية، وتغطية الشعب المصري بأكمله، بينما النظام الحالي يتم تغطية الشخص الذي يعمل لدى الغير، ويدخل الأسرة المصرية بالكامل في المنظومة.





وأشار "معيط"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن متوسط تكلفة الفرد على الجودة المخططة حاليًا 2100 جنيه، وتطبيق المنظومة على الـ 100 مليون مواطن مصري يحتاج لتكلفة 210 مليار جنيه، موضحًا أنه في نهاية تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال الـ 15 عام المخططة تصل تكلفة الفرد لـ 6 آلاف جنيه.



