شاهد بـ"أحداث مجلس الوزراء": أنا مشوفتش حاجة والله

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.

استمعت الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"، إلى أقوال الشاهد جمعة غالي عبد الرسول.ولاحظت المحكمة أن الشاهد يستند على عكازين مما يحول قدرته على الوقوف والإدلاء بأقواله فأمرت بإحضار كرسي له أمام منصة المحكمة.ووجهت له المحكمة عدة أسئلة حول واقعة التظاهر وأحداث العنف أمام كنيسة العذراء بمنطقة كفر حكيم فنفى الشاهد علمه بأي شيئ وأنكر كل ما جاء بأقواله أمام النيابة والتحقيقات، قائلًا: "أنا مشوفتش حاجة والله".تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.كان المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة إستئناف القاهرة قد اصدر قرارا بحل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي عباس وجعلها دائرة جنايات فقط.