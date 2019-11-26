"شم البصل وبني قمجر والمقادير".. اعرف أسماء القرى الغريبة في المنيا



وتكتسي محافظات مصر بالعديد من القرى التي يتعرض سكانها للسخرية بسبب اسمائها الغريبة التى تحمل أسماء بلا معنى التى اصبحت منتشرة بين القرى ورغم ان معظم اهل تلك القرى لايعرفون معناها ولكنهم يتمسكون بها.



"الفجر" خلال التقرير التالي ترصد أبرز القرى التي تحمل أسماء غريبة بمحافظة المنيا



شم البصل

تعد قرية شم البصل أحد القرى التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا ويبلغ عدد سكانها عشرات آلاف نفسه.



قرية الجرنوس

قرية الجرنوس هى احد القرى التابعة لوحدة شلقام، بمركز بني مزار ويبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة.



بنى قمجر

تعتبر قرية بني قمجر أحد القرى التابعة إداريا لمركز المنيا ويبلغ عدد سكانها 7 ألاف نسمة.



قرية بهدال

قرية بهدال هي إحدى القرى التابعة لمركز المنيا ويبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة كما يضم مركز المنيا قرية صفط الخمارة الصلبة.



أبو الصفا

تقع قرية أبو الصفا بمركز أبو قرقاص ويبلغ عدد سكانها 7 آلاف نسمة.



ويضم أيضا مركز أبو قرقاص قرية قرية السحالة التى يبلغ عدد سكانها 3 الف نسمة وقرية الشيخ تيمى التى يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة وقرية جريس التي يبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة وقرية كفر الفيلة وقرية صنيم.



برمشا

هى احد القرى الواقعة بمركز العدوة ويبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة كما تضم العدوة ايضا كل من قرية بنى وركان التي يبلغ عدد سكانها 8 آلاف نسمة.



إبشاق الغزال

وتعتبر ابشاق الغزال إحدى القرى التابعة لمركز بنى مزار كما تضم بنى مزار كل من قرية اشروبة وقرية أعطو الوقف وقرية السنارية والقيس والمودة وبنى صامت ومنشية بكير وجلل وقرية القيس.



سمالوط

وتضم سمالوط كل من قرية اسطال واسطا والحمايشة والشراينية والمقادير والقطوشية.



طلبت النيابة الإدارية بتغيير مسميات بعض القرى والكفور بمحافظة الدقهلية، نظرا لأنها منافية للآداب.