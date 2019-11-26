منذ قمة "إفريقيا روسيا".. ظهور جديد للرئيس الجزائري المؤقت

حضر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويعد هذا الظهور هو الأول له منذ عودته من قمة إفريقيا روسيا التي عقدت في مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر الماضي.

وتولى الدبلوماسي والسياسي الجزائري عبد القادر بن صالح ، رئيسًا مؤقتًا للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019.

وقد أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه، في 9 أبريل 2019، عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، بعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

ومنذ اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات في 22 فبرايرالماضي، خرج الآلاف، وقد ملأوا شوارع وسط العاصمة والمدن الرئيسة من البلاد مطالبين بـ"دولة مدنية وليس عسكرية" في ظل تواجد أمني مكثف وعناصر الشرطة السرية.

وهاجم المتظاهرون قائد القوات المسحة أحمد قايد صالح، واتهموه بالسعي نحو إبقاء النظام العسكري الحاكم في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.

وبدأت الاحتجاجات في الجزائر ضد قرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالترشح لفترة ولاية خامسة رغم تدهور حالته الصحية منذ تعرضه لوعكة عنيفة حاول إخفاء أمرها عن الشعب.

واضطر بوتفليقة للتنحي عن منصبه بنهاية مارس الماضي تحت وطأة الضغط الشعبي وكذلك قايد صالح الذي كان الرئيس السابق قد عينه في منصبه عام 2004 ووثق فيه طيلة عقد كامل تقريباً.