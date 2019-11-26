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خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:57 م
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عمار حمدي
عمار حمدي
محمد الصو
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تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من نادي أوليمبياكوس اليوناني، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص داخل النادي الأهلي، أن هناك بعض الاتصالات من جانب بعض الوكلاء استفسرت عن موقف اللاعب ورغبة النادي في رحيله.

وأضاف المصدر: "عمار حمدي أصبح من الأسماء المطلوبة في الدوريات الخارجية، خاصةً بعد ظهوره بمستوى مميز خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا الأخيرة، وتوقعنا تلقيه عروض فور انتهاء البطولة".

وتابع المصدر: "عرض أوليمبياكوس اليوناني، لم يرتقى للمستوى الرسمي حتى الآن، ولكنها مجرد استفسارات حول إمكانية التنازل عن عمار حمدي، ولو على سبيل الإعارة لمدة عامًا".

واختتم المصدر: "مجلس الإدارة لن يتخذ أي قرارات تجاه اللاعب، إلا في حالة وصول عرضًا رسميًا ومن ثم عرضه على الجهاز الفني، للفصل في أمره سواء برغبته في البقاء أو رحيله في الشتاء".

وساهم عمار حمدي، مع المنتخب الوطني الأوليمبي في تحقق إنجاز الوصول إلى أوليمبياد طوكيو، والتتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

واستضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، وتوج بلقبها على حساب المنتخب الإيفواري، بعد الفوز عليه بالمباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف، وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.
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