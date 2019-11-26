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مرتضى منصور يحسم مصير ميتشو في الزمالك

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:42 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مصير المدير الفني ميتشو مع الفريق بعد الهزيمة من إنبي في الدوري المصري.

وخلال المؤتمر الصحفي المقام صباح السوم الثلاثاء داخل نادي الزمالك قال مرتضى منصور : " لا أي يوجد تفكير في إقالة الجهاز الفني في الوقت الحالي، أمامنا مباراة هامة أمام مازيمبي".

وتابع رئيس الزمالك : " كيف لي أن افكر في الإقالة قبل مباراة هامة في دوري أبطال إفريقيا امام مازيمبي" .

كما أعلن رئيس نادي الزمالك عن عدم لعب فريقه مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في دولة  قطر.

وأكد مرتضى منصور: "لن نخوض مباراة السوبر في قطر وهذا قرار نهائي، نرى قطر مثل تل أبيب أو أسطنبول، لأنهم يحرضون على قتل جنودنا في سيناء ، وقاموا بالتحريض على وزير الداخلية السابق بالإضافة إلى التسبب في استشهاد النائب العام المصري".

وأنهى أنه تم عقد جلسة طارئة لمجلس إدارة الفريق من أجل مناقشة موقف الفريق من المشاركة في بطولة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها يوم الرابع عشر من شهر فبراير المقبل في قطر وكان هناك وجهة نظر بأن نلعب المباراة ووجهات نظر أخرى أكدت أنه يجب علينا الإنسحاب من المباراة بسبب إقامتها في قطر .

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