أميرة فتحي لـ"الفجر الفني": "بحب أحمد عز.. وممكن أغني مهرجانات شعبي"

الفجر الفني

في البداية.. حدثينا عن سر اختفائك الفترة الماضية عن الشاشة؟







هل هناك أعمال غنائية عرضت عليكي؟



أنا لست مطربة محترفة بتقدم طرب ولكن أتمنى أن أصبح واحدة من الفنانات اللاتي يقدمن الأغاني والأعمال الفنية، ولكن حتي الأن لا يوجد أعمال غنائية طرحت عليا ومازالت أبحث عن ألحان كلمات جديدة ومختلفة تسعد جمهوري وتحقق نجاحًا وهذا الأمر يتطلب مجهوردًا كبيرًا.





ما رأيك في ظاهرة المهرجانات الشعبية التي انتشرت هذه الفترة؟



المهرجانات لديها جمهور كبير وأنا لا أستطيع أن أكون ضد أي ظاهرة فنية لها جمهور عريض، واتمني وجود رقابة على كلمات المهرجانات.





هل من الممكن أن نرى أميرة فتحي مطربة مهرجانات شعبية؟



نعم ممكن ولكن في حالة وجود كلمات تناسب المستوي العام وتفيد الجمهور.





ماذا عن أعمالك الفنية القادمة؟



مازالت أستمر في تصوير فيلمي الجديد الذي يحمل عنوان "اولها حلو"، وتدور أحداثة في إطار درامي رومانسي، ويشارك في بطولته دراين حداد، وحمزة العيلي، ورانيا شاهين، وريهام جلال، والفيلم من تأليف وإخراج حازم متولي.



ماذا عن مشاركتك في رمضان 2020؟



حتى الآن لم أستقر على عمل معين، ومشغولة الفترة دي في تصوير فيلم جديد.





ما هي معايير اختيارك لأدوارك الفنية؟



الشخصية والدور، هل الشخصية مختلفة عن الشخصيات التي سبق وقدمتها أما لا؟ فأنا بحرص بعناية على اختيار أدواري.



من النجم الذي تتمني الوقوف أمامه في عمل فني؟



أحمد عز اتمني العمل معه لأن فنان جميل وكل أفلامه ناجحة وبحبه على المستوى الشخصي.



ما رأيك في المجموعة الكبيرة من الفنانين الشباب الذين ظهروا على الساحة؟



مصر ولادة بالفنانين المبدعين، فهناك العديد من فنانين من الجيل الجديد اعجبوني مثل هنا الزاهد انسانه جميلة وانا بحبها جدًا وتمثيلها حلوه وخصوصًا دروها مع الفنان مصطفي شعبان، وياسمين صبري ومحمد الشرنوبي ونجوم مسرح مصر مثل مصطفي خاطر وعلي ربيع.







هل ممكن أن تشاركي محمد رمضان في عمل سواء درامي أو سينمائي؟



بالطبع أتمني مشاركته ولكن بشرط إذا كان الدور المقدم لي جيد.

استطاعت الفنانة أميرة فتحي، أن تحقق نجاحًا كبيرًا خلال تواجدها في عالم الفن، حيث بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم بدأت في تقديم الأعمال الفنية مثل مسلسل القنفد، وفيلم بيتزا بيتزا، وتوالت في تقديم العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ومسلسل "الون الطيف".وفتحت أميرة فتحي قلبها لـ"" وتحدثت عن سر اختفائها الفترة الماضية والتحضيرات الجديدة، إلى نص الحوار،،السبب في ذلك إنني كنت أنتظر عمل قوي يعجب جمهوري ويحقق نجاحًا، وانا لا أحب تقديم أكثر من عمل في وقت واحد، لأن ذلك يتعبني كثيرًا، خاصة أن أغلبها من نوعية الأعمال الـ 60 حلقة.