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طريقة عمل الكنافة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:48 م
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طريقة عمل الكنافة
طريقة عمل الكنافة
أية حمروشي
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طريقة عمل الكنافة، تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية التي لها مذاق خاص ولها الكثير من الطرق المختلفة والكثيرة، ويعشقها الكبار والصغار، ونقدم لك في السطور التالية طريقة عمل الكنافة

طريقة عمل الكنافة
مقادير الكنافة
_ كوب من السمنة
_ربع كوب من السكر
_2 كوب من المكسرات المشكلة

مكونات شربات الكنافة
_2 كوب سكر
_كوب من الماء
_عصير ليمونة كبيرة

الطريقة
_إحضار صينية وقومي بدهن بالسمنة واشعال الفرن عليها بدرجة عالية

_دهن الكنافة بالكامل بالسمن جيدا وتقسميها لجزءين وقومي بوضع الجزء الأول بالصينية ووضع الحشو المناسب والمحبب لديك وبعد ذلك وضع الجزء الاخير من الكنافة ووضع.

_يتم وضع الكنافة علي درجة 180 لمدة نصف ساعة كاملة وبعد ذلك يتم اشعال الفرن لمدة عشر دقائق وتاخذ اللون الذهبي ووضع الشربات عليها

طريقة عمل شربات الكنافة
_ احضار إناء متوسط بوضع الماء والسكر علي النار وينتظرحتي يتم غليان السكر والماء ويتم إضافة عصير الليمون عليه

_ويترك حتي ينضح الخليط وبوضعه علي الكنافة وتقدم للطعام

فيديو طريقة عمل الكنافة 
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