

طريقة عمل الكنافة مقادير الكنافة

_ كوب من السمنة

_ربع كوب من السكر

_2 كوب من المكسرات المشكلة



مكونات شربات الكنافة

_2 كوب سكر

_كوب من الماء

_عصير ليمونة كبيرة

الطريقة _إحضار صينية وقومي بدهن بالسمنة واشعال الفرن عليها بدرجة عالية

_دهن الكنافة بالكامل بالسمن جيدا وتقسميها لجزءين وقومي بوضع الجزء الأول بالصينية ووضع الحشو المناسب والمحبب لديك وبعد ذلك وضع الجزء الاخير من الكنافة ووضع.



_يتم وضع الكنافة علي درجة 180 لمدة نصف ساعة كاملة وبعد ذلك يتم اشعال الفرن لمدة عشر دقائق وتاخذ اللون الذهبي ووضع الشربات عليها



طريقة عمل شربات الكنافة

_ احضار إناء متوسط بوضع الماء والسكر علي النار وينتظرحتي يتم غليان السكر والماء ويتم إضافة عصير الليمون عليه



_ويترك حتي ينضح الخليط وبوضعه علي الكنافة وتقدم للطعام







فيديو طريقة عمل الكنافة

طريقة عمل الكنافة، تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية التي لها مذاق خاص ولها الكثير من الطرق المختلفة والكثيرة، ويعشقها الكبار والصغار، ونقدم لك في السطور التالية طريقة عمل الكنافة