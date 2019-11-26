بالبيكيني.. ساني ليون تظهر بإطلالة جديدة في دبي



شاركت ساني ليون، متابعيها على انستجرام، صورها من عطلتها في دبي.



ساني ليون، التي شوهِدَت مؤخرًا على الشاشة الكبيرة، في أغنية Battiyan Bujhaado من فيلم Motichoor Chaknachoor، حيث أخذت بعض الوقت من عملها وهي تستمتع الآن بإجازتها في دبي، لقد تعاملت ساني مع معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة مذهلة من عطلتها، حيث كانت تتباهى بجسدها في البيكيني المزهر.



وانتشرت الصورة سريعًا على انستجرام، بفضل ملايين متابعيها حول العالم، حيث يتابع سانى أحد عشر مليون عبر انستجرام، وفي تعليقها على الصور، عبرت سانى عن حبها لدبى.



وفي الصورة، تظهر ساني في حمام السباحة وهي تتباهي بجسدها تحت أشعة الشمس، وهي ترتدي بيكيني مزهر، وترتدي نظارات شمسية بنية وقبعة سوداء.



وعلق الكثير من المعجبين على الصورة، وجاءت التعليقات كالآتي، حيث علق أحدهم قائلًا "جميلة"، وعلق آخر قائلًا "يا إلهي"، وعلقت أخرى "تخطف العقل"، وعلقت أخرى "موقع جميل".



وهذه ليست المرة الأولى، التي تشارك فيها ساني صورها من دبي مع معجبيها، حيث أنه في أكتوبر من هذا العام، سافرت ساني إلى دبي، مع زوجها دانيال ويبر، ونشرت الصور على انستجرام.



وشارك زوجها ويبر أيضًا، بعض الصور على حسابه الخاص على انستجرام.



وعلى صعيد العمل، ظهرت ساني ليون مؤخرًا أمام نواز الدين صديقي في الأغنية الخاصة Battiyan Bujhaado من فيلم Motichoor Chaknachoor، التي انتشرت على الشاشات في الخامس عشر من نوفمبر، وسنشاهد ساني أيضًا في الفيلم الذي سيصدر باللغة التيلوجية Koka Kola، وسيصدر أيضًا باللغة الهندية، لقد ظهرت ساني لأول مرة في بوليوود مع فيلم JISM 2 في 2012.

