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حسين الجسمي يتألق بحفله في الرياض

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:44 م
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حسين الجسمي
حسين الجسمي
وكالات
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في ليلة، أجمعت الآراء على أنها حفلة خيالية بكل المقاييس، أكد الفنان حسين الجسمي نجاحه مجدداً ونجوميته لدى الجمهور السعودي.

وتفاعل جمهور الحفل الذي قدمّه الجسمي ضمن "موسم الرياض" في "مركز فهد الثقافي" في الرياض مع كل الأغنيات التي أداها الفنان، في ليلة طربية مميزة.

وقاد الفرقة الموسيقية المايسترو وليد فايد. وشارك الجمسي في الحفل أصيل أبو بكر وبلقيس أحمد. وقدم الثلاثي بشكل "تريو" أغنية الفنان الراحل أبو بكر سالم "يا زارعين العنب".

وقدّم الجسمي مجموعة متنوعة من أغنياته، متنقلاً عبر ألوان موسيقية عربية نجح بها.

كما أدى الفقرة الختامية من الحفل على آلة البيانو، مغنياً وعازفاً أغنيات متعددة وسط تفاعل الجمهور الذي نقل الحفل مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أجهزة الموبايل.


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