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شاهد.. "السيسي" يلتقط صورة تذكارية مع عمال ومهندسي مشروع أنفاق 3 يوليو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:45 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، صورة تذكارية مع عمال ومهندسي تشييد مشروع أنفاق 3 يوليو ببورسعيد، وذك خلال جولته التفقدية للمشروع.

هذا ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.
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