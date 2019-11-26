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مرتضى منصور يتحدث عن جلسة مع تركي آل الشيخ: "هنتعاتب ونتحاسب"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:33 م
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تركي آل الشيخ ومرتضى منصور
تركي آل الشيخ ومرتضى منصور
رامي بشاي
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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك من بعض الدول لإحداث فتنة بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

 

مرتضى منصور يتحدث عن جلسة صلح ستجمعه بتركي آل الشيخ


وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا بمقر نادي الزمالك: "تعرضت لمؤامرة باختراق الهاتف الشخصي لي، وقامت قطر باستغلال الهاتف بإرسال بعض الرسائل المسيئة لمجموعة كبيرة من الشخصيات المصرية المعروفة".

 

وأضاف: "هناك صحفي مصري كان يعمل في شبكة بي ان سبورت، أكد في تصريحات تليفزيونية على تهكير الهاتف الشخصي الخاص بي من أحل استغلاله بشكل سيء".

 

وتابع: "هناك خطة من قطر من أجل إشعال مصر عن طريق عمل انقسام بين جماهير الأهلي والزمالك، بعض الاشخاص المحسوبين على الأهلي يقومون بتوجيه السباب لشخصي لأقوم بالرد ومن هنا تبدأ الفتنة".

 

وواصل: "الخطة كانت واضحة بعمل فتنة بيني وبين المستشار تركي آل الشيخ من أجل عمل أزمة بين مصر والسعودية، من ضمن المخططات التي كانت مطروحة قتل أحمد وأمير مرتضى من أجل اتهام الأهلاوية بعدها تحترق مصر".

 

واختتم: "أتعرض لعدة مؤامرات وكل هذا من أجل الدفاع عن بلدي وعن جيش بلدي، مستمر في الدفاع مصر ولن أسكت أبدا، سوف أجلس مع تركي آل الشيخ ونتعاتب ونتحاسب لوجود عيش وملح بيننا وانا لست بخائن لكي أرد على الملأ، هناك خطة لإفساد العلاقات المصرية السعودية ولكني لن أدخل في مثل هذه المهاترات".

 

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مرتضى منصور فساد رياضة رئيس الزمالك تركي ال الشيخ الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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