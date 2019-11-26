في لفتة إنسانية.. "السيسي" يكسر قواعد البروتوكول من أجل هؤلاء الأطفال



هذا ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.



قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، بلفتة إنسانية حيث توجه للوقوف وسط الأطفال الذين كانوا يصطفون على جانبي الطريق للترحيب به بأداء عرض فني.