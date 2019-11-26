مرتضى: قطر تريد قتل أحمد وأمير وتلفيق التهمة للأهلي

صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن قطر تخطط لقتل نجلي أحمد وأمير وتلفيق التهمة للنادي الأهلي.





وفي خلال المؤتمر الصحقي نادي الزمالك اليوم الثلاثاء قال مرتضى : "الخطة كانت واضحة بعمل فتنة بيني وبين المستشار تركي آل الشيخ من اجل عمل ازمة بين مصر والسعودية، من ضمن المخططات التي كانت مطروحة قتل احمد وأمير مرتضى من اجل اتهام الأهلاوية بعدها تحترق مصر " .





وأضاف رئيس الزمالك : "نواجه تعنت واضح من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولا اعلم ماذا تريد السيدة فاطمة سامورا، واجخنا ازمة كبيرة في مباراة جينيراسون السنغالي عندما قرر الحكم فوز الزمالك، ولكننا خضنا المباراة مرة آخرى".





وأكد : "الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، لماذا نشارك في قطر، لماذا نلعب السوبر الإفريقي في آسيا وبالتحديد في قطر الدولة المعادية لمصر، هذه مؤامرة واضحة على مصر وعلى نادي الزمالك" .



