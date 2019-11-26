Advertisements
Advertisements
Advertisements

النجم الساحلي يعلن عن أسعار تذاكر مواجهة الأهلي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:33 م
Advertisements
الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
محمد الصو
Advertisements
كشف مسؤولو النجم الساحلي التونسي عن أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الساحلي عن أشعار تذاكر المباراة عبر موقع الرسمي صباح اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالآتي:-

1_ "المقصورة" 800 دينار بما يعادل 4500 جنيه مصري".

2- "المنصة الرئيسية" 50 دينار بما يعادل 290 جنيهًا".

3- "الدرجة الأولى" 20 دينار بما يعادل "115 جنيهًا".

4- "الدرجة الثانية" 15 دينار بما يعادل "90 جنيها".

5- "الدرجة الثالثة" 7 دينار بما يعادل " 40 جنيها".

وحقق الأهلي فوزًا أمس الإثنين على الجونة بأربعة أهداف نظيفة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وغادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل على ستاد "رادس" في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطيران من القاهرة إلى تونس 3 ساعات ونصف حتى الوصول.

وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من:-

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في العاصمة التونسية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب الجامعة التونسية.

ويتدرب الأهلي اليوم وغدًا على ملعب الجامعة التونسية، على أن يخوض مرانه الأخير يوم الخميس على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي.


ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الدوري المصري الاهلي والنجم الساحلي الاهلي ضد النجم الساحلي أليو ديانج

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

عاجل.. رئيس الزمالك يفتح النار على نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

أول رد من مرتضى منصور على بيان الترجي بشأن السوبر الإفريقي

منذ 37 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ أقل من ساعة

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 10 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة النجم الساحلي

منذ ساعتين

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية تفجرها منظمة الأرصاد العالمية.. وتكشف عن كارثة ستواجه الأجيال القادمة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يحاسب ميتشو على القديم والجديد

منذ أقل من ساعة

مرتضى: قطر تريد قتل أحمد وأمير وتلفيق التهمة للأهلي

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يصل تونس ويتدرب في السابعة مساء استعدادا للترجي

الأهلي ينهي مرانه الأول في تونس

الأهلي يخوض مرانه الأول في تونس قبل موقعة الترجي

مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين في المران الأول بتونس

الأهلي يرتب لرحلة النجم الساحلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:05 م

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status