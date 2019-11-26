النجم الساحلي يعلن عن أسعار تذاكر مواجهة الأهلي

كشف مسؤولو النجم الساحلي التونسي عن أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال إفريقيا.



وأعلن النادي الساحلي عن أشعار تذاكر المباراة عبر موقع الرسمي صباح اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالآتي:-



1_ "المقصورة" 800 دينار بما يعادل 4500 جنيه مصري".



2- "المنصة الرئيسية" 50 دينار بما يعادل 290 جنيهًا".



3- "الدرجة الأولى" 20 دينار بما يعادل "115 جنيهًا".



4- "الدرجة الثانية" 15 دينار بما يعادل "90 جنيها".



5- "الدرجة الثالثة" 7 دينار بما يعادل " 40 جنيها".



وحقق الأهلي فوزًا أمس الإثنين على الجونة بأربعة أهداف نظيفة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.



وغادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.



ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي في التاسعة من مساء الجمعة المقبل على ستاد "رادس" في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطيران من القاهرة إلى تونس 3 ساعات ونصف حتى الوصول.



وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من:-



محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في العاصمة التونسية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب الجامعة التونسية.



ويتدرب الأهلي اليوم وغدًا على ملعب الجامعة التونسية، على أن يخوض مرانه الأخير يوم الخميس على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي.





ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.