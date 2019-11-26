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تأجيل مباراتي بني سويف أمام ديروط والفيوم بسبب الأهلي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:31 م
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مظاليم
مظاليم
محمد الحسيني
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قرر اتحاد الكرة المصري متمثلا فى ادارة القسم الثانى تاجيل ثلاث مباريات بالمجموعة الأولى " مجموعة الصعيد " وذلك بمشاركة الأندية بدور 32 ببطولة كأس مصر .

 

وشمل التأجيل ثلاث مباريات وهى ديروط وبنى سويف الرياضى بالإضافة إلى مباراة الالمونيوم والإعلاميين وبنى سويف والفيوم .

 

وجاءت التغييرات الجديدة لتقام مباراة ديروط وبنى سويف بملعب ديروط بتاريخ 7 ديسمبر .

 

وتقام مباراة الالمونيوم والإعلاميين بملعب استاد الالمونيوم بتاريخ الاربعاء 11 ديسمبر .

 

فيما ستقام مباراة بنى سويف والفيوم بملعب استاد بنى سويف الرياضى يوم الاربعاء 11 ديسمبر .

 

وجاء قرار التأجيل لإفساح المجال أمام فرق بنى سويف والإعلاميين اللذان يشاركان بدور 32 بكأس مصر .

 

حيث يحل بنى سويف ضيفا على الأهلى الثلاثاء 3 ديسمبر بملعب استاد القاهرة الدولى فيما يحل الإعلاميين ضيفا على الاسماعيلى بملعب استاد الإسماعيلية السبت 7 ديسمبر .

 

وكان بنى سويف قد نجح فى التأهل لدور 32 ببطولة كأس مصر وذلك عقب نجاحه فى تحقيق الفوز أمام سوهاج بركلات الترجيح والفوز بنتيجة 4/1 أمام عرب الرمل .

 

فيما تأهل الإعلاميين لدور 32 ببطولة كأس مصر عقب فوزه على البنك الأهلى بنتيجة 2/1.

 

وكانت قرعة كأس مصر لمواجهات دور ال32 تمثلت فى تلك المواجهات :

 

الأهلي وبني سويف

 

إنبي والترسانة

 

الإنتاج وأبوقير للأسمدة

 

الحدود وبتروچيت

 

الاتحاد السكندري والنصر

 

أسوان طنطا

 

المقاولون والجزيرة بمطروح

 

المصري وقنا

 

الزمالك والشرقية للزقازيق

 

سموحة والعبور بالقليوبية

 

دجلة وبيلا .. نادي مصر والجونة

 

الجيش ودكرنس

 

مصر المقاصة وفاركو

 

الإسماعيلي والإعلاميين

 

بيراميدز والنجوم

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الكلمات المفتاحية

كاس مصر الدور 32 دور 32 الاهلي وبني سويف

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