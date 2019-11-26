محافظ سوهاج ورئيس أركان "الدفاع الشعبي" يشهدان محاكاة لتعرض محطة كهرباء لهجوم إرهابي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقة اللواء أيمن دياب، رئيس أركان حرب قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في اليوم الثالث والأخير للتدريب المشترك "صقر 55"، سيناريو محاكاة لتعرض محطة محولات كهرباء غرب سوهاج لهجوم إرهابي من العناصر الإرهابية مع زرع عبوة ناسفة، لبيان مدى جاهزية القوات والأجهزة المعنية لمواجهة تلك الأزمة والتعامل معها.



وتعاملت قوات الأمن مع الإرهابيين بكل قوة، حيث إشتركت في المواجهات عناصر من قوات الحراسات المشددة، مع استدعاء فريق المفرقعات، والحماية المدنية، والإسعاف، والأمن الصناعي، والأمن الإداري، للتعامل مع الحدث.



ومن جانبه، أشاد اللواء أيمن دياب، رئيس أركان حرب قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بتعامل القوات مع العناصر الارهابية ومدى جاهزية قوات الحماية المدنية، وأطقم وسيارات الاسعاف، موجهًا التحية لمحافظ سوهاج وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على حسن التعاون لتنفيذ التدريب المشترك" صقر 55"، والإستضافة طوال فترة التدريب.



ووجه المحافظ الشكر والتحية للقوات المسلحة وخاصة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، لافتًا إلى أن مجابهة الكوارث والأزمات علم من العلوم التى يجب معرفتها والتدرب عليها جيدًا، مؤكدًا على أهمية تلك التدريبات بالتعاون بين جميع الأجهزة، لتبادل الخبرات لمواجهة الكوارث والأزمات، ومعرفة الإمكانات المتاحة والعمل على حسن إستغلالها.



حضر فعاليات اليوم الختامي للتدريب المشترك "صقر 55 "، كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام حسين مساعد مدير أمن سوهاج، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من اعضاء اللجنة المشرفة على التدريب ومديرى المديريات ورؤساء الهيئات ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي الهلال الاحمر، والأزهر والكنيسة ومديري إدارات الدفاع المدني والمرور.