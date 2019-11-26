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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:33 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 755 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 661 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 566 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5300 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 16.15 للبيع، 16.05 للشراء، وسجل اليورو 17.81 للبيع، و17.69 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.72 للبيع، و20.60 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.87 للبيع، و14.77 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.20 للبيع، و16.09 للشراء.

ويشهد سعر الذهب في مصر حالة من الانخفاض خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية على خلفية التراجعات الحادة في اسعار الذهب العالمي على خلفية الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة فضلا عن انخفاض اسعار الدولار على المستوى المحلى.
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