إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة لتأمين التغذية بمنطقتى توشكى والعوينات





وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مشروع إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة ، وذلك مع الاتحاد المكون من شركة Hyosung وشركة TBEA HENGYANG Transformer وشركة TBEA ZONFA high voltage switchgear، وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين التغذية الكهربية بمنطقتى توشكى والعوينات.





وأوضحت مشالى فى تصريحات لها، أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات العوينات الجديدة جهد220 / 66 / 22 ك . ف. سعة ( 2× 175+2x40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز(GIS) بنظام تسليم مفتاح.





وأكدت أن الشركة قامت بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والتعاقد فى وقت قياسى لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 307 مليون جنيه مصرى ، يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة التنفيذ تصل إلى 12شهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد.





وتأتى تلك الجهود تأكيداً للجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وذلك ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين.



