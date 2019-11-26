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التعليم تطلق شهادة صلاحية خاصة بالإعارات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:30 م
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جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ريم محمود
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أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات والإجازات بدون مرتب بهدف العمل، وذلك بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة، باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة.

وأضاف "عمر" خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أنه سيتم إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد، وسيتم منحه دورة تدريبية بالأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح لهم الانتداب للإدارات المختلفة.
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم وزير التربية والتعليم وزارة التعليم التعليم

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