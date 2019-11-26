التعليم تطلق شهادة صلاحية خاصة بالإعارات

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات والإجازات بدون مرتب بهدف العمل، وذلك بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة، باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة.



