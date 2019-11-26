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شاهد.. صورة جديدة من كواليس فيلم "لص بغداد"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:30 م
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محمد امام
محمد امام
هبة أحمد
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مازال أبطال فيلم "لص بغداد" مستمرين في تشويق جمهورهم إلى الفيلم، حيث نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أمينة في الصورة وهي جالسة بجوار الفنان محمد إمام، والفنان محمد عبد الرحمن، والفنانة ياسمين رئيس، والفنان فتحي عبد الوهاب، وعلقت أمينة على الصورة قائلة :"انتظرونا، لص بغداد".

أبطال فيلم "لص بغداد"

فيلم"لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي،بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب ،أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم من المُقرر عرضه بجميع دور العرض يوم4 من شهر يناير القادم.


مشاركة أمينة خليل في مسلسل "قابيل"

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل الدرامية مشاركتها في مسلسل "قابيل"، والمسلسل تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2019، ودارت أحداث المسلسل حول حدوث العديد من جرائم القتل التي يقوم بتنفيذها شخص يُدعب قابيل، ويتم نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويبدأ رجال المباحث في البحث عن القاتل.

والمسلسل بطولة محمد فراج، أمينة خليل، محمد ممدوح، نهى عابدين، علي الطيب، علي قاسم، روزلين البيه، خالد كمال، عارفة عبد الرسول، بسنت شوقي، تامر نبيل، حسني شتا، ومن إخراج كريم الشناوي، من تأليف أشرف نصر، كريم يوسف، محمد عز الدين، مصطفي صقر.
شاهد.. صورة جديدة من كواليس فيلم لص بغداد
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