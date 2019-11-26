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حسن حسنى: "أنا زى الفل وانتظرونى فى رمضان 2020"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 01:23 م
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حسن حسني
حسن حسني
أ ش أ
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أكد الفنان حسن حسنى، أن حالته الصحية جيدة للغاية، مستنكرا ما يتعرض له من شائعات مغرضة تحدثت عن وفاته خلال الساعات الماضية.

وردا على مروجى هذه الشائعات، قال حسنى "أنا زى الفل وصحتى تمام بفضل الله وانتظرونى فى شهر رمضان المقبل 2020 بإذن الله"، مضيفا أن عددا كبيرا من زملائه وأصدقائه تواصلوا معه خلال الساعات الماضية للاطمئنان على صحته، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى وأعضاء مجلس النقابة الذين يعتزمون تقديم بلاغات للأجهزة المعنية ضد القائمين على صفحات التواصل الاجتماعى التى اعتادت ترويج مثل هذه الشائعات.

من ناحية أخرى، أشار حسنى إلى أنه يعكف حاليا على قراءة عدد من الأعمال الدرامية لشهر رمضان المقبل، غير أنه لم يقرر حتى الآن العمل الذى سيشارك به لحين الانتهاء من قراءة النصوص كاملة.
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