مرتضى منصور يعاقب نجوم الزمالك بسبب إنبي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عند تجميد مستحقات اللاعبين عقب الخسارة من إنبي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.





وقال مرتضى منصور: "مجلس الإدارة قام بتوفير جميع طلبات الجهاز الفني بقيادة ميتشو واللاعبين لكن هناك بعض اللاعبين الطماعين وأي لاعب يتحدث عن مستحقات متأخرة له أقول له أنت كاذب".





وأضاف مرتضى: "هناك أخطاء واضحة وسيتم محاسبة الجهاز الفني عليها عقب مباراة مازيمبي الكونغولي وأي لاعب تهرب من مباراة إنبي سيكون له حساب وجميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني مجمدة بعد المهزلة التي حدثت بالأمس.. محمد الصباحي ساعد على المهزلة التي حدثت بالأمس، هناك أكثر من كرة غريبة ضد فريق الزمالك، هذه اختيارات عمرو الجنايني وجمال الغندور".





وتابع مرتضى: "لن أغير أي عقود لأي لاعب في الفريق خلال الفترة القادمة فلا أريد في لاعبين مرتزقة لأن أي لاعب يمتلك عقد خارجي يأتي به ثم يرحل".





وواصل مرتضى: "أودعت مبلغ ٢ مليون جنيه في حساب طارق حامد منذ يومين ولا يوجد أي مستحقات متأخرة لأي لاعب".







